Lettera43.it - Schlein, stop al terzo mandato di De Luca: «Non avrà il sostegno del Pd»

Nessuna delega per Vincenzo De. La segretaria del Pd Ellyospite da Fabio Fazio a Che tempo che fa sul Nove, ha chiarito la posizione del partito sul: «Siamo contrari, ci atteniamo alla legge nazionale che pone il limite a due. Possono votare tutte le leggi regionali che vogliono ma il Pd non sosterrà presidenti uscenti per un». Una concessione che non sarebbe neanche arrivata per Stefano Bonaccini in Emilia-Romagna o Antonio Decaro a Bari: «Le regole valgono per tutti e se qualcuno non è abituato perché prima funzionava diversamente, adesso è bene che si adegui al cambiamento perché io sono stata eletta esattamente per fare questo».