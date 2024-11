Inter-news.it - Sabatini ‘striglia’ Inzaghi: «Avrei fatto turnover, Europa non in secondo piano»

QUESTIONE TURNOVER – A Mediaset, Sandro Sabatini discute sul mancato turnover di Simone Inzaghi durante Inter-Venezia. Il giornalista avrebbe ruotato qualche giocatore per far fronte ai tanti impegni ravvicinati. Il suo intervento: «Stankovic veramente bravo, ma un po' di turnover l'avrei fatto perché c'è grande differenza tra Venezia, Arsenal e Napoli. Se domenica ci ritroviamo a dire l'Inter era stanca e il Napoli meno, allora facciamo un altro ragionamento. L'Inter non può mettere in secondo piano la Champions League. Sverko-Bisseck? Prima che col sinistro, la tocca con il braccio destro».