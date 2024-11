Lanazione.it - Riparbella, torna la sagra del cinghiale tra gusto e solidarietà

(Pisa), 4 novembre 2024 – Aladel. L’appuntamento è in due fine settimana, dall’8 al 10 novembre e dal 15 al 17 novembre, Le ‘ragazze’ di– le cuoche storiche Ubaldina, Ottorina e Anna – sono dunque pronte a mettersi all’opera. Mercoledì inizieranno a tagliare e lavorare ilper la 52edima edizione dellache quest’anno sarà un vero e proprio momento di rinascita dopo i pesantissimi danni causati dall'emergenza maltempo che ha colpito le famiglie riparbelline e le aziende del territorio. Un ritorno alla normalità ripartendo dai sapori e dalle tradizioni. Due i week end da mettere in calendario: ladel– organizzata come sempre dall’instancabile Proloco di- si svolgerà venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 novembre e poi, ancora, venerdì 15, sabato 16 e domenica 17. La