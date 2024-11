Gaeta.it - Rinnovo della Carta Europea del Turismo Sostenibile: Tavolo di lavoro a Pineto

Facebook WhatsApp Twitter Il 8 novembre 2024, dalle ore 10, si svolgerà a Villa Filiani di, in provincia di Teramo, il secondodidedicato aldelper le aree protette, valido per il quinquennio 2025-2029. L’Area Marina Protetta “Torre del Cerrano”, che si estende per 7 km di costa tra i comuni die Silvi, ha ottenuto la Fase IIcertificazione nel 2024 e ora si prepara alla revocacertificazione per i prossimi cinque anni. Questo incontro rappresenta una tappa fondamentale per garantire uno sviluppo turistico in linea con i principisostenibilità. Obiettivi e importanza deldiUno dei principali obiettivi di questo secondo incontro è favorire la collaborazione tra i vari portatori di interesse.