Panorama.it - Quincy Jones: i sette Grammy di Back on the block, l'album perfetto

Leggi tutto su Panorama.it

È sterminata e ricca di capolavori la discografia di, così come sono numerosi glie le canzoni che hanno fatto la storia della musica e che portano la sua firma (giusto per citarne due, Thriller di Michael Jackson e We are the world). Ma oggi, nel giorno della sua scomparsa, ci piace rendergli omaggio ricordando unmagnifico,on the, uno di quei dischi che pur non avendo raggiunto lo status di best seller assoluto (comunque ha debuttato alla nona posizione della classifica di Billboard ed è andato alla primo posto nelle chart jazz e R&B) è unirrinunciabile per chiunque ami la buona musica. Uscito nel 1989 venne premiato con benAward, incluso quello didell'anno. Un disco di musica totale tra jazz, r&b, pop, hip hop e jack new swing.