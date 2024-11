Oasport.it - Quando il sorteggio delle ATP Finals 2024? Data, orario, fasce, possibili avversari di Sinner

Ildei gironiATPdi tennis si terrà giovedì 7 novembre alle ore 12.00: gli otto tennisti qualificati verranno divisi in quattrodi merito, da ciascunaquali i due tennisti compresi finiranno in raggruppamenti diversi. Sabato 9 novembre, ovvero al termine dei tornei di categoria ATP 250 di Belgrado e Metz, la Race ATP verrà chiusa e saranno definiti gli otto qualificati alle: cinque tennisti sono già certi del pass per l’ultimo atto, mentre nell’ultima settimana a disposizione sono in quattro a giocarsi gli ultimi tre posti in palio. Nella prima urna saranno inclusi l’azzurro Janniked il tedesco Alexander Zverev: i due tennisti, per quanto sopra esposto, essendo nella medesima fascia di merito, non potranno affrontarsi nella prima fase a gironi, ma eventualmente soltanto nella seconda fase ad eliminazione diretta.