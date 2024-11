Ilgiorno.it - Porte aperte a Villa Alari una volta al mese. Il via fra tre settimane

Dopo il successo di Ville– tutto esaurito per la dimora di delizia a Cernusco in poche ore –torna ad aprire leai visitatori unaal. Si comincia il 24 novembre con tour guidati da ciceroni ed esperti d’arte arruolati dal Comune. Sarà l’occasione per immergersi nella bellezza che dà corpo al secondo capitolo del progetto di rilancio turistico del tesoro di casa, avviato con l’accordo di programma per il recupero del complesso monumentale di proprietà pubblica. "Gli investimenti portati avanti in questi anni, iniziati con l’intesa Comune-Regione nel 2016 e proseguiti fino a oggi, avevano il duplice scopo di mettere in sicurezza lae via via di renderla disponibile al pubblico – ricorda l’amministrazione –.