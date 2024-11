Lettera43.it - Pietro Labriola verso l’addio a Tim: i nomi dei possibili sostituti

Leggi tutto su Lettera43.it

Nel futuro di Tim c’è ancora posto per? Nei corridoi dell’azienda e in quelli di Mef e Palazzo Chigi la voce che l’amministratore delegato possa presto passare la mano si sta diffondendo. Sarà la stanchezza nel gestire da troppo tempo una situazione complicata, sarà l’irresistibile richiamo della saudade che gli fa rimpiangere i lunghi anni passati in Brasile (dove ha trovato anche moglie) sta di fatto che il dubbio serpeggia. E per la successione ci sono già i primiche circolano. Ma andiamo con ordine. Quei 20 milioni da dividere tra 350 top manager e dirigenti In questi giornisi sta battendo con vigore per fare passare un piano per premiare lui e i principali dirigenti del gruppo. In tutto si tratta di 20 milioni di euro da dividere tra 350 top manager e dirigenti.