Pellegri si sblocca e l’Empoli torna ai tre punti con il Como

Leggi tutto su Corrieretoscano.it

Empoli –1-0 EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; De Sciglio, Ismajli, Viti; Gyasi, Haas (76’ Anjorin), Henderson (84’ Marianucci), Pezzella (84’ Cacace); Solbakken (63’ Colombo), Maleh;(76’ Ekong). A disposizione: Seghetti, Brancolini; Sambia, Belardinelli, Tosto, Konatè. Allenatore: D’Aversa.(4-2-3-1): Reina; Goldaniga, Barba (63’ Nico Paz), Dossena, Alberto Moreno; Engelhardt, Kempf; Fadera (78’ Verdi), Da Cunha (86’ Cerri), Strefezza (63’ Cutrone); Belotti (78’ Gabrielloni). A disposizione: Audero; Sala, Iovine, Al-Tameemi, Oziolio, Andrealli, Mazzaglia. Allenatore: Fabregas.ARBITRO: Di Bello di Brindisi (Bresmes-Palermo)RETI: 47’EMPOLI – Vince, rischiando poco o nulla, al Castellani,contro ile vola al decimo posto in classifica. A decidere il match è una rete in apertura di secondo tempo di, che supera Reina. Nel primo tempo un’occasione per parte con Belotti e Gyasi, che non hanno fortuna.