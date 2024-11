Ilgiorno.it - Pace ritrovata (a fin di bene). Il welfare ha una nuova guida. Offerta Sociale può ripartire

Fine del vuoto di potere in, dissidi risolti etra i 29 Comuni del Vimercatese e del Trezzese che sono riusciti a darsi un nuovo vertice: alla testa del colosso pubblico delda 25 milioni di bilancio l’anno da qualche giorno è arrivato Giacomo Biffi (foto), neo sindaco di Cavenago, al suo fianco come vice Marco Beretta, primo cittadino di Correzzana, mentre Daniela Mazzuconi sarà a capo del consiglio di amministrazione. Per il rilancio, dunque, le amministrazioni si affidano a un esperto. Biffi, infatti, si occupa dida 10 anni, prima come assessore e nell’ultimo quinquennio anche alladel distretto di Vimercate. Sarà lui a tirare le fila dell’assemblea delle città che fanno capo all’ente.