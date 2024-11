Nerdpool.it - Overlord – il film: capitolo del Santo Regno al cinema dal 9 all’11 dicembre

Arriva per la prima volta sul grande schermo solo per tre giorni, il 9, 10 e 11– ILDELtargato Yamato Video e quarto atteso appuntamento della Stagione degli Anime al, il progetto esclusivo di Nexo Studios. L’elenco delle sale che programmeranno l’evento sarà a breve disponibile su nexostudios.it e le prevendite apriranno il 7 novembre. Tratto dalla serie di romanzi di grande successo (oltre 15 milioni di copie tra novel e manga) edita da Kadokawa e pubblicata in Italia da J-POP Manga,adatta una delle storie più famose e amate dai fan: quella che vede il protagonista combattere contro una delle minacce più grandi che gli siano mai capitate.