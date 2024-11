Lanazione.it - Orgoglio Savino Ma brinda Conegliano

Leggi tutto su Lanazione.it

IMOCODEL BENE 0 PROSECCO DOC IMOCO: Braga Guimaraes Gabi 19, Zhu Ting 10, Seki, Eckl ne, Lubian, De Gennaro (L1), Haak 27, Wolosz 1, Adigwe ne, Lanier ne, Lukasik ne, Chirichella 7, Fah 7r, Bardaro (L2). All. Santarelli.DEL BENE SCANDICCI: Magnani ne, Herbots 8, Castillo (L1), Ruddins 4, Ognjenovic 2, Bajema 8, Graziani 7, Nwakalor 4, Da Silva Carol, Baijens ne, Antropova 26, Mingardi, Gennari ne. All.: Gaspari. Arbitri: Canessa - Cesare Parziali: 25-20, 25-23, 30-28 TREVISO - Difficile vincere con: una squadra che non sa perdere e che da ben 56 giornate consecutive guida la classifica della A1. Ma il punteggio di 3-0 non rende del tutto l’idea del match (5.