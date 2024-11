Lettera43.it - Migranti in Albania, ripartono i trasferimenti sulla nave Libra

Lamilitare, salpata sabato sera da Messina e dalle prime ore di lunedì 4 novembre operativa nel Mediterraneo centrale a sud di Lampedusa, ha preso a bordo in acque internazionali un gruppo diche, dopo uno screening, saranno trasferiti nei centri italiani in. Matteo Piantedosi (Ansa).Piantedosi: «Le operazioni verso l’possono riprendere» A margine della riunione ministeriale del G7 sullo sviluppo urbano sostenibile, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha affermato che le operazioni verso l’«possono riprendere». Il protocollo Roma-Tirana, ha quindi ribadito il titolare del Viminale, «è un progetto che non può non proseguire». Piantedosi si è detto poi «fiducioso» che il decreto sui Paesi sicuri possa superare la mancata convalida dei trattenimenti da parte dell’autorità giudiziaria. Barchino a Lampedusa (Getty Images).Due tribunali intanto sconfessano il governo sui Paesi sicuri Lariparte così nella sua ‘missione’.