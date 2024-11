Biccy.it - Lorenzo Spolverato frena non Shaila: “Liberi. Io faccio il mio percorso”

Mille limoni e scenette da telenovela messicana, ma traGatta enon ci sarebbe nulla di più che una conoscenza (principalmente fisica). A spiegarlo è stato il gieffino ieri pomeriggio a Yulia Bruschi: “Io non sono responsabile di come altri vedono me e lei. Non sono il suo fidanzato. Se stiamo insieme? No ma va. Appunto oggi me l’hanno chiesto due o tre volte e io ho detto ‘ma fidanzato di che?!‘”.ha ribadito il concetto anche durante il confronto avuto con Helena Prestes: “Sì è vero che dicevo che volevo fare questoda solo e non volevo una fidanzata. Infatti lei non è la mia fidanzata. Poi è capitata questa cosa“.su: “Comunque non è la mia fidanzata”#grandefratello pic.twitter.