.com - L’amore secondo Kafka, recensione: un cinema compassato ma affascinante, dall’estetica impressionista

Leggi tutto su .com

La nostrade, con Sabin Tambrea e Henriette Confurius: un film che idealizza i suoi protagonisti senza trascurare del tutto la biografia del celebre scrittore ceco, raccontando gioie e dolori del suo ultimo anno di vita Arriva al cinema, con Sabin Tambrea nei panni del celebre scrittore ceco e la splendida Henriette Confurius in quelli di Dora Diamant, che gli è stata accanto nel suo ultimo anno di vita. I registi Judith Kaufmann e Georg Maas (anche sceneggiatore insieme a Michael Guttman) decidono di idealizzare i protagonisti e il loro legame quasi elettivo, dando vita ad un film esteticamentee molto meno cupo del libro dal quale è tratto (The Glory of Life di Michael Kumpfmuller). L’anno più felice di FranzGrazie al, l’ultimo anno di vita di Franz(Sabin Tambrea) diventa il più felice.