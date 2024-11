Iltempo.it - L'America scopre il bluff Kamala Harris: la sostengono solo le élite

È tempo di preparativi a Mar-a-Lago, in Florida, dove Donald Trump attenderà i risultati delle elezioni presidenziali sognando di andare a festeggiare la vittoria con i sostenitori al centro congressi di Palm Beach, sempre Miami, a pochi metri dalla sua residenza. È convinto infatti di vincere perchéè un, un buon contenitore che può affascinare i radical chic ma è inconsistente. Unalert: anche nel 2020 era impensabile che qualcuno potesse votare Joe Biden, già all'epoca poco presente a sé stesso, eppure ha vinto. Lanon ha idee, non ha proposte, non sa neanche lei da che parte stare sui mille argomenti di cui deve occuparsi il Presidente degli Stati Uniti. Cambia posizione continuamente e l'ha sempre fatto da quando è in politica: sull'immigrazione, sulla sicurezza, sull'economia.