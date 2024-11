Spazionapoli.it - Kvaratskhelia, ultimatum sul rinnovo: quando può sbloccarsi l’affare

, arriva unsulpotrebbela trattativa tra il Napoli e l’entourage dell’attaccante Una gara sì e una gara no. Questo è il dato sui gol di Khvicha, che segna con alternanza perfetta. Una pausa di una partita tra un gol e l’altro, è successo anche dopo San Siro con la sfida all’Atalanta. Che sia buon augurante in vista della sfida contro l’Inter? Ce lo auguriamo, anche perché la prestazione del georgiano contro i nerazzurri è stata brutta come quella di tutta la squadra. Mai una volta pericoloso, mai che abbia impensierito realmente Carnesecchi. Ed è così che a 15 dalla fine Conte lo ha anche tolto dal campo. Insufficiente, ma non più di tanti compagni che hanno vissuto una giornata estremamente negativa davanti ai 50mila tifosi venuti al Maradona.