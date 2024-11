Israele | fine accordo con Onu su Unrwa

Leggi tutto su Servizitelevideo.rai.it

12.25 Tel Aviv notifica all'Onu l'annullamento dell'del '67 per i rifugiati palestinesi (), dopo che il Parlamento ha deciso di vietare le attività dell'Agenzia ine nei territori occupati.La legislazione approvata dalla Knesset sarà in vigore tra 3 mesi. L'Onu non ha fatto nulla contro "l'infiltrazione di Hamas nell'", nonostante "le prove schiaccianti" presentate,ha detto l'ambasciatore israeliano all'Onu, Danon.Istituita nel 1950,fornisce servizi sociali a oltre 5 mln di rifugiati palestinesi.