Inter-news.it - Inter-Arsenal, Arteta in conferenza stampa: orario e programma

Leggi tutto su Inter-news.it

Il tecnico dell’, Mikel, domani alla vigilia della partita di Champions League traè atteso in. L’– L’è pronto a sfidare l’in occasione della quarta partita di Champions League. Gli inglesi, a sette punti come i nerazzurri, saranno tostissimi avversari per i campioni d’Italia. Domani, martedì 5 novembre, Mikelandrà inalle ore 19.00 dallo stadio San Siro di Milano in compagnia di un giocatore che verrà definito nelle prossime ore. Simone Inzaghi anticiperà dopo l’ora di pranzo.-News.it seguirà laa partire dalle ore 18.45 per non perdere nulla della vigilia di questa grande partita, che si giocherà mercoledì sera alle 20.45.