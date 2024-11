Indonesia eruzione vulcano | 6 vittime

Leggi tutto su Servizitelevideo.rai.it

5.07 Almeno sei persone sono morte in seguito all'di unnell'est dell'nella notte tra domenica e lunedì: lo ha reso noto il portavoce dell'agenzia nazionale per la gestione dei disastri (Bnpb), Abdul Muhari. "Secondo il nostro coordinamento con le autorità locali, sono state confermate sei", ha detto il portavoce all'emittente Kompas Tv. Filmati sui media mostrano villaggi vicini alcoperti da una spessa cenere con alcune zone in fiamme. Il livello di allerta è il più alto, su una scala di quattro..