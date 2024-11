Quotidiano.net - Il credito cooperativo prospera in Emilia. Romagna

TANTE BANCHE chiudono sportelli ma chi vuol restare vicino al cliente ne apre di nuovi e negli ultimi 5 anni ha erogato 13,5 miliardi di euro di impieghi totali, suddivisi in 7,2 miliardi a imprese ed enti e 6,3 miliardi di euro alle famiglie (+48,1%). È il caso delle banche diinche hanno presentato i propri dati nel convegno organizzato a Cesenatico le scorse settimane dalla Federazione regionale Bcc: "In totale, a giugno 2024, registriamo 346 sportelli, in crescita del +3,1% nell’ultimo quinquennio a fronte di una contrazione del 19% della presenza delle altre banche", spiega il presidente della Federazione regionale, Mauro Fabbretti (nella foto a destra). Sono questi i numeri da cui partire per tracciare un quadro della presenza e del ruolo delle Bcc in