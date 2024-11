Ilfattoquotidiano.it - “Ho un cancro al colon-retto. Mi sto curando”: così James Van Der Beek, il Dawson di “Dawson’s Creek”

“Ho unal. Ho affrontato questa diagnosi in privato e mi sto, con il sostegno della mia famiglia”. È con queste parole cheVan Der, l’attore che ha interpretato il ruolo diLeery nell’iconica serie televisiva’s, ha rivelato la sua malattia durante un’intervista a People. “C’è ottimismo e mi sento bene“, ha poi aggiunto l’attore. Nonostante la diagnosi, la star 47enne ha continuato a lavorare e di recente è apparso anche in un episodio di Walker, il reboot di Walker, Texas Ranger. Van Der, inoltre, comparirà anche nel prossimo film di Tubi, intitolato Me, che uscirà nelle sale americane il prossimo 29 novembre.