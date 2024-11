Ilnapolista.it - Gravina: «Sono diventato bersaglio di infamie e dossieraggi, mi vergogno per chi si comporta così»

È scontro aperto tra il presidente della Figc Gabrielee la Lega di Serie A. Oggi l’Assemblea federale per votare le modifiche allo statuto che, sostanzialmente, daranno maggior potere decisionale alla Serie A. O questa è l’intenzione dei club. In gioco c’è anche la rielezione dello stesso. Nell’aprire l’assemblea,ha pronunciato un lungo discorso in cui non ha risparmiato pesanti attacchi alla Lega.: «Il calcio non appartiene a nessun presidente di club, di lega o della Federazione» Di seguito alcuni estratti del discorso del presidente Figc. «Il calcio è gioia in qualsiasi categoria e per affrontare le prossime sfide che ci aspettano abbiamo ritenuto giusto adattare il nostro statuto al fine di aver un altro equilibrio elettorale.