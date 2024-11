Game-experience.it - Golden Joystick Awards 2024, annunciate le nomination per il GOTY

È stata svelata la lista dei giochi che si contenderanno ilai, tra i quali troviamo Astro Bot, Animal Well, Metaphor: ReFantazio e Final Fantasy 7 Rebirth. Leggiamo qui sotto leper i– Ultimate Game of the Year: Animal Well Astro Bot Balatro Black Myth: Wukong Call of Duty: Black Ops 6 Dragon Age: The Veilguard Final Fantasy VII Rebirth Helldivers 2 Metaphor: ReFantazio Satisfactory Silent Hill 2 Tekken 8 Precisiamo che le votazioni per ilsono attive da oggi, lunedì 4 novembre, e termineranno venerdì 8 novembre, mentre invece qui sotto troviamo la categoria ‘Best Game Adaptation’, riguardante le serie TV ed i film tratte direttamente da Proprietà Intellettuali di videogiochi. Qui sotto scopriamo tutte leper i– Best Game Adaptation: Borderlands Fallout Halo Season 2 Knuckles Like a Dragon: Yakuza Tomb Raider: The Legend of Lara Croft Ricordiamo che la cerimonia deiè in programma nella giornata di giovedì 21 novembre.