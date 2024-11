Bergamonews.it - Elezioni Usa, si chiude la campagna elettorale: fiato sospeso per il risultato

Convinti che le sorti del mondo dipendano ancora dalla politica degli Stati Uniti, seguiamo da mesi le scorribande – perché di bande si tratta – di repubblicani e democratici attraverso l’America: per eccitare ulteriormente gli elettori favorevoli e per tentare di accalappiare la notevole quota di indecisi che potrebbero fare la differenza. Ognuno dei contendenti secondo le modalità che abbiamo imparato a conoscere e a smascherare. Donald Trump, a parte il dibattito iniziale che ha perduto contro la sua avversaria Kamala Harris, ha dominato con la sua presenza invadente dall’inizio alla fine. Non perché sia stato in testa nelle preferenze, ma perché ha trasformato in spettacolo ogni comizio, attirando su di sé l’interesse anche di coloro che non voteranno.