È morto Quincy Jones il produttore rivoluzionario che lanciato con Michael Jackson e Lionel Richie la hit mondiale We Are the World

Mondo della musica in lutto.che ha cambiato la musica afroamericana, èall’età di 91 anni domenica sera nella sua casa di Bel Air a Los Angeles. L’annuncio della scomparsa è stato dato dalla famiglia ai media americani. “Stasera, con il cuore pieno ma spezzato, dobbiamo annunciare la morte di nostro padre e nostro fratello– si legge in un comunicato – E anche se questa è una perdita incredibile per la nostra famiglia, celebriamo la grande vita che ha vissuto sapendo che non ci sarà mai un altro come lui”. Noto per le sue collaborazioni con Frank Sinatra e Ray Charles e per aver prodotto l’album più venduto della storia, “Thriller” di. Nella sua lunga carriera, durata oltre 60 anni,ha frequentato presidenti e leader stranieri, star del cinema e musicisti, filantropi e imprenditori.