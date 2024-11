Quotidiano.net - Couture skincare, va di moda la beauty routine personalizzata e di lusso

Negli ultimi anni, nel mercato della bellezza, si è affermata sempre di più la, un fenomeno per cui i consumatori sono disposti a pagare centinaia di euro creme, sieri e altri cosmetici diproprio come fanno alcune celebrities quali Victoria Beckham, Jennifer Lopez, Kim Kardashian, Cate Blanchett, Gwyneth Paltrow e Rihanna. Ora l’utilizzo di prodotti di bellezza dai prezzi esorbitanti non è più prerogativa esclusiva di star e imprenditrici-influencer, ma è diventata un’abitudine di consumo sempre più diffusa anche tra le persone comuni. Cos’è laIl concetto della, legato alla cura della pelle, si ispira all’alta(haute) e offre trattamenti personalizzati e di alta qualità, realizzati su misura per le esigenze uniche della pelle di ciascun individuo e dai costi elevati.