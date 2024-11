Sport.quotidiano.net - Comacchiese poco incisiva, pari con il Felsina

Leggi tutto su Sport.quotidiano.net

: Campi, Centonze Kevin, Ferri, Angelini, Temporin, Felloni, Taroni (39’st Luciani), Fregnani, Gherlinzoni, Noschese (28’st ElshazlyI), Marongiu (41’pt Tavolieri). A disp. Farinelli, Cavalieri d’Oro, Centonze Michael, Vultaggio, Grassi, Manfrini. All. Candeloro.: Sillah, Gomes, Vallasciani, Grazia, Sambarino, Vignudelli, Brunori, Orsini, Adeyemi (40’st D’Apote), Suma (31’st Veglia), Boni. A disp. Manella, Grande, Tonelli, Gamberini, Venturi, Inzaina. All. Buttignon. Arbitro: Sirotti di Cesena. Note: ammoniti Ferri, Angelini, Fregnani, Tavolieri, Luciani, Elshazly, Brunori, Adeyemi, Suma e mister Buttignon. Non è riuscito ad aver ragione della resistenza della, brillante e concreta nelle due precedenti partite,ieri pomeriggio.