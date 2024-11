Catania a folle velocità su un’auto rubata | arrestato 40enne

Leggi tutto su Dayitalianews.com

La Polizia di Stato qualche giorno fa haun catanese di 40 anni dopo un inseguimento notturno per le vie del quartiere San Cristoforo. Gli agenti della squadra Volanti della Questura, in transito in via Acquicella, hanno notato due autovetture, con alla guida due uomini, procedere asostenuta da via della Concordia in direzione di via della Regione, le quali alla vista della Polizia hanno accelerato ulteriormente l’andatura. Chiaramente questo ha suscitato un forte sospetto negli agenti che si sono messi subito all’inseguimento delle due auto per procedere al loro controllo.