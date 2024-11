Lettera43.it - Capotreno accoltellato mentre chiede i biglietti, i sindacati annunciano uno sciopero nazionale

Leggi tutto su Lettera43.it

Attorno alle 13.30, all’altezza della stazione di Rivarolo, sul treno regionale partito da Genova Brignole e diretto a Busalla, unè statova i: le condizioni dell’uomo vittima dell’aggressione, subito trasportato in ospedale, sono gravi. A seguito dell’accoltellamento idi categoria Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa Trasporti hanno annunciato unodi otto ore per martedì 5 novembre. Lodalle 9 alle 17 di martedì 5 novembre La vittima dell’aggressione ha 44 anni ed è un dipendente di Ferrovie dello Stato: pare stesse controllando idi chi era salito sul treno, quando è nata una discussione con una coppia sprovvista del titolo di viaggio. Indetto unitariamente da tutte le sigle sindacali perre più sicurezza dopo l’accoltellamento al, la protesta ore scatterà in tutta Italia alle 9 e proseguirà fino alle 17.