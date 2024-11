Lanazione.it - Calcio. Dilettanti. Vincono Urbino Taccola e Calci

Pisa 4 novembre 2024 – Una vittoria ed un pareggio per le pisane impegnate nella nona giornata di Promozione, mentre in Prima vince ile pareggia il Tirrenia. Bella vittoria dell’che travolge 3 – 0 allo Stadio ‘’ di Uliveto Terme il Cubino, una delle migliori compagini in questa prima parte di campionato. Sblocca la gara Rossi, poi nel finale raddoppia Cosi e triplica il giovane Langella. Ulivetesi che salgono al sesto posto, ad un punto proprio dal Cubino ed a due dal San Giuliano quarto in classifica. Questo il tabellino: Malasoma, Taglioli Le., Zaccagnini, Castellacci, Bellagamba, Aliotta, Antoni, Fabbrini G., Petracci, Fazzini, Rossi. A disposizione Nigro, Romeo, Langella, Marinari, Cresci, Pezzini, Mercuri Cepparello, Cei, Cosi. All. PolzellaCubino: Allegranti, Cocca, Khodin, Filice, Gabbrielli, Fabbrini, Bussotti, Somigli C.