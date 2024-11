Dilei.it - Cabello, Chris Martin, Olivia Rodrigo: cadute rovinose sopra e sotto il palco

Si sta come d’autunno sugli alberi le foglie, scriveva un tempo il sommo poeta Ungaretti. E in effetti, anche nello showbiz di questi tempi l’equilibrio sembra essere precario, causa forse il cambio di temperature e di stagione. Prima, che il 13 ottobre scorso, durante il suo concerto alla Rod Laver Arena di Melbourne, in Australia, è precipitata in una botola sul. La cantante 21enne non si è accorta che era rimasta aperta e ci è rovinosamente caduta dentro. Dopo alcuni secondi di terrore (poteva farsi male molto seriamente) la cantante è riemersa sdrammatizzando l’accaduto. “Wow, è stato divertente. Sto bene, sto bene. Dov’ero rimasta?”. Poi Camilache la sera di Halloween, complice forse qualche bicchierino di troppo, è ruzzolata dai tacchi, tra le risate delle amiche presenti.