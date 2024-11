Ilrestodelcarlino.it - Bologna Jazz Festival nei club, étoile planetarie e giovani talenti: gli eventi della settimana

Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it

, 4 novembre 2024 – Ilannuncia altri rendez-vous di conio raffinato, ibridazioni trae tradizione colta europea e altre realtà musicali extraistiche. Musica ruggente, meditata, sfrontata, intimista, catartica. Contesti in cui i musicisti se la giocano con forte senso dell’interplay collettivo, ma si mostrano abili pure nel ritagliarsi sontuosi spazi solistici. In Cantina Bentivoglio domani (martedì) dalle 22 Francesco Zampini trio ospita il celebre pianista Aaron Parks, compagno di palco e di registrazioni con Terence Blanchard e Kurt Rosenwinkel, per un progetto musicale che ne fonde la maestria con la verve dei poulain a sangue caldo delitaliano Francesco Zampini, Michelangelo Scandroglio e Bernardo Guerra rispettivamente alla chitarra, contrabbasso e batteria. Un contributo che aggiunge profondità e declinazioni sofisticate tra composizioni originali a riletture mai scontate di standard, con un occhio attento alla ricerca e all’innovazione.