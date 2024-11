Liberoquotidiano.it - Usa: gara serrata nei 7 Stati-chiave per Harris e Trump

Washington, 3 nov. (Adnkronos/Afp) - Kamalae Donaldhanno iniziato oggi un frenetico ultimo assalto negliindecisi degli Usa, quando mancano meno di 48 ore di campagna elettorale per assicurarsi un vantaggio decisivo in un'elezione presidenziale duramente combattuta e storicamente. "Il destino della nostra nazione è nelle vostre mani. Martedì, dovete alzarvi in ??piedi", ha dettonel suo primo comizio della giornata in Pennsylvania. Oltre 76 milioni di persone hanno votato in anticipo e la battaglia è ancora aperta, con piùin parità nei sondaggi. Un ultimo sondaggio condotto dal New York Times ha evidenziato alcuni cambiamenti graduali negliin bilico. Laintende consolidare glidei Grandi Laghi, considerati essenziali per qualsiasi candidato democratico.