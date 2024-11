Ilrestodelcarlino.it - Tutto un altro Natale a Pesaro: spettacoli di luce e videomapping per ‘riempire’ la piazza

Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it

, 3 novembre 2024 –si prepara alla festività natalizie, sperimentando il nuovo assetto annunciato dall’amministrazione comunale per gli allestimenti di quest’anno. Rimane la denominazione dell’evento “nel cuore”, divenuto ormai un format, ma vengono rivoluzionati spazi, location ed attività. L’obiettivo principale è quello di “liberare”del Popolo, per renderla il luogo ideale per realizzare eventi eluminosi. Per questo il cuore dinon sarà più la sede delle tradizionali casette in legno dove trovare prodotti tipici, oggetti di artigianato e regali per