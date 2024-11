Sport.quotidiano.net - Torino-Fiorentina, la trasferta più delicata. Palladino si affida a Kean

Firenze, 3 novembre 2024 – Le vertigini sono improvvisi giramenti di testa: pur restando fermi si ha un’illusoria sensazione di movimento dello spazio intorno a sé o del proprio corpo. La, che vede da vicino posizioni di classifica mai ipotizzate prima, andrà asenza dover ricorrere a illusioni, ma avere la granitica certezza che tutto quello che ha fino ad ora conquistato non è una sensazione illusoria né deve provocare vertigini. Per quanto riguarda il movimento dello spazio quello èto al ritorno al centro dell’attacco diche dopo il forfait di Genova riprende il suo posto. Non lo farà invece Cataldi. L’ex laziale non ha superato ancora i problemi muscolari al polpaccio che consigliano cautela. Al suo posto probabile il rientro a tempo pieno di Mandragora, dopo lo spezzone giocato con il Genoa.