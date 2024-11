Ilrestodelcarlino.it - Tessa, ambasciatrice del gusto. E Raspelli intervista i grandi chef

Terza giornata di FerraraFoodFestival, protagonista Daniele Persegani, maestro della cucina tradizionale. Cuoco, docente e conduttore televisivo, Persegani è entrato nelle case e nei cuori degli italiani con la sua partecipazione ai programmi La Prova del Cuoco, É Sempre Mezzogiorno, Detto Fatto. Il pubblico ha potuto degustare la sua versione della Pisarei e fasò, primo piatto tipico della cucina Emiliana,sa e saporita composta da gnocchetti conditi con un sugo di pomodoro e fagioli. Ma le sorprese non finiscono qui, presente a Ferrara Food Festival ancheGelisio, volto tv di Cotto e Mangiato. Premiata come Ambasciatore del2024. "Grazie a, un piacere ospitarla in questo importante evento ormai consolidato, ci teniamo tutti gli anni a premiare un volto noto che promuova la nostra straordinaria cucina nel mondo – spiega l’assessore Matteo Fornasini –.