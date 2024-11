Ilrestodelcarlino.it - "Servono progetti, è stato perso troppo tempo"

"Due pagine del Carlino Reggio non sono bastate all’assessore comunale Stefania Bondavalli per dire una sola cosa vera: la città è vuota di iniziative e il centro storico è morto". Ne è convinto Fabio Filippi, candidato consigliere regionale per Forza Italia, puntando il dito contro la giunta guidata dal sindaco Massari, "che dopo sei mesi non è ancora pervenuta", ma soprattutto contro l’ex giunta Vecchi, "che ha fatto finta di non vedere i problemi o è intervenuta con provvedimenti che hanno dato il colpo di grazia all’esagono cittadino". "Il centro di Reggio – aggiunge Filippi – ha bisogno di fatti,concreti, non di annunci declinati al futuro che non sappiamo se si tradurranno in pratica. Apprezzo per certi versi il dinamismo dell’assessore che incontrane, partecipa a iniziative ed è attivissima sui social. Ma non è più ildelle chiacchiere.