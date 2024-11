.com - Serie D / Ancona, nulla da fare: 0-1 nel derby contro la Sambenedettese

In gol Eusepi al 24? del primo tempo, 3 novembre 2024 –da, l’esce sconfitta nella0-1 al termine di un matchllato per lo più dai locali. I locali subito ad imporre il proprio gioco fin dai primi minuti e al 5’ la Samb ottiene già il primo angolo ma la difesa biancorossa fa buona guardia. Al 7’ arriva la prima azione pericolosa dei locali: Keryota parte dipiede, si libera e tira per Lonardo che colpisce alto sopra la traversa. Neanche due minuti ancora la Samb vicinissima alla prima rete, sventata per pochissimo dai difensori dorici da dentro l’area. Pecci al 15’ bravo sulla profondità tenta l’incursione e l’conquista un altro angolo. Subito dopo Orsini sventa su botta sicura di Martiniello dal limite dell’area, per il primo squillo da parte dell’ex di turno.