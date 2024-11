Biccy.it - Sarah Toscano ha avuto una storia con Javier Martinez? Ora parla lei

Nei giorni scorsi sui social (soprattutto su Tik Tok), alcuni profili hanno fatto circolare la notizia secondo la qualeavrebbeuna relazione conprima di entrare nella casa del Grande Fratello: “Loro due stavano insieme prima che lui partecipasse al reality. Lui lo ha detto alle tre di Non è la Rai“. Su Twitter i detrattori del bel pallavolista argentino hanno preso la palla al balzo per attaccarlo, qualcuno ha anche sottolineato l’età della giovane cantante, che ha solo 18 anni. Il problema di questa polemica? Era solo una fake news, anche abbastanza evidente. Poco fa infatti la vincitrice di Amici ha commentato uno dei video che circolano su lei e: “Unacon lui? Ah io non lo sapevo“. Insomma, era l’ennesima bufala che circola su