Salernitana Femminile super, successo esterno e vetta momentanea del girone

Tempo di lettura: 4 minutiLe granata vincono per 1-5 sul parquet del Team Scaletta. Prima gioia italiana per Sakamoto, per laa segno anche Rapuano e Ponticiello. Doppietta per capitan Lisanti. Terza uscita ufficiale, in campionato, per la1970 impegnata in trasferta contro il Team Scaletta: finisce 1-5 un match che premia le ospiti in controllo della gara per larghi tratti. La vittoria, cosi, fa salire in classifica a quota 7 punti la formazione di capitan Lisanti e compagne. La sfida del terzo turno delD di Serie B, disputata al Palamili di Mili Marina, vede opposte lareduce dalinterno con la Meta Catania e il Team Scaletta reduce dal passo falsocon il Reggio Sc. Mister Orrico si affida dal primo minuto a Fierro tra i pali con Rapuano, Ponticiello, Razza e Lisanti come elementi di movimento.