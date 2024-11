Sport.quotidiano.net - Prato, striscia positiva interrotta: il Forlì si impone 2-0

Leggi tutto su Sport.quotidiano.net

, 3 novembre 2024 - Asi materializza la prima sconfitta delsotto la gestione Mariotti. Dopo tre risultati utili consecutivi, i biancazzurri cedono il passo alla seconda forza del girone di serie D, che nel match valevole per la decima giornata di campionato si2-0, grazie alle reti di Rossi e Campagna. Un ko che allontana ulteriormente la formazione laniera dalle zone nobili della graduatoria. La cronaca L'avvio di gara allo stadio "Tullo Morgagni" è estremamente combattuto, con ila farsi vedere maggiormente nell'area avversaria rispetto a quanto non faccia il. I biancazzurri ci mettono personalità, ma non riescono a creare occasioni degne di nota. Lo stesso d'altronde succede anche ai padroni di casa. L'incontro è bloccato, di certo non spettacolare, visto che le emozioni latitano.