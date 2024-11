Oasport.it - Pallamano femminile, Cassano Magnago ed Erice condividono il comando della classifica

ed AC Life Styleil primato indopo la sesta avvincente giornata di Serie A1 2023-2024. Le lombarde e le siciliane pareggiano 21 pari al Pala Tacca, attesissimo scontro diretto che come da pronostico non ha mancato di regalare emozioni. Le Arpie, dopo aver ottenuto i successi contro Mezzocorona (15-35) e Padova (35-26) validi come recuperiquarta e quinta giornata, hanno iniziato alla grande il duello contro la formazione di Davide Kolec portandosi in vantaggio di cinque reti. La ripresa ha cambiato però la storiapartita, le padrone di casa hanno infatti risposto chiudendo il big match del week-end sul 21 pari. Adattiva Pontinia ha avuto la meglio, invece, nei confronti di Brixen Südtirol per 31-28, le altoatesine non sono state abbastanza incisive sul campo rivale dopo un primo parziale concluso sul 18-15.