Davidemaggio.it - Ossini contro Lucarelli a Ballando: “Ti credevo di un’altra classe”

Che dietro quell’aspetto mite, si nascondesse altro lo avevamo notato sin da subito. Ora Massimilianoha definitivamente rotto gli indugi e nella sesta puntata dicon le stelle ha sbottato. Tutto è partito dalla clip, durante la quale il conduttore ha lanciato un’accusa ben specifica: Le persone che ci incontrano ci mettono tra quelli che ballano bene. Ma in classifica, siamo sempre tra gli ultimi. C’è qualcosa che non torna. La tensione, già piuttosto evidente, ha dunque raggiunto i massimi livelli nel momento in cui Fabio Canino ha stroncato il paso dicon Veera Kinnunen: Effettivamente tu non balli male, balli democristiano Provocazione che il volto di Uno Mattina ha deciso di non incassare: I voti non sono oggettivi, ma soggettivi rispetto a quello che viene fatto. Devi sempre motivare e non demotivare chi hai davanti.