Lortica.it - Opocsoro

Oroscopo di oggi 3 novembre: le stelle non mentono (ma si divertono): preparati a scoprire cosa ti aspetta tra sarcasmo e verità scomode! Ariete (21 marzo – 19 aprile) Oggi sarai così impulsivo che potresti comprare una macchina solo perché il venditore ha lo stesso nome del tuo gatto. Ricorda: pensare prima di agire è sopravvalutato, specialmente quando si tratta di spese folli. Toro (20 aprile – 20 maggio) Hai una giornata piena di opportunità per continuare a rimandare tutto quello che dovresti fare. Ottimo lavoro! Domani aggiungerai una nuova voce alla tua lista delle cose da non fare. Gemelli (21 maggio – 20 giugno) Le tue due personalità saranno particolarmente in disaccordo oggi, quindi preparati a discutere con te stesso. Potrebbe essere la conversazione più interessante che avrai tutto il giorno, almeno tu ti capisci a volte.