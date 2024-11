Quotidiano.net - Oltre 11mila morti in un anno: "Gaza è la tomba dei bambini"

è divenuta unaper migliaia di. Ed è un inferno per chiunque altro". La denuncia è giunta dal portavoce dell’Unicef, James Elder, in un incontro con la stampa a Ginevra. Ormai le loro"si contano a migliaia", ha aggiunto. Dal 7 ottobre 2023 al 9 ottobre 2024 sono 11.355 i bimbi uccisi a, secondo i dati delle Nazioni Unite. "E nelle ultime 48 ore – ha aggiornato ieri l’Unicef, su X – si sono avute notizie delledi 50in attacchi avvenuti a Jabalya, nel nord della Striscia. Queste uccisioni devono cessare". Jabalya e le vicine località di Beit Lahya e Beit Hanun sono al centro, nelle ultime settimane, di duri scontri fra i miliziani di Hamas, che sono riusciti a riorganizzarsi in quell’area, e l’esercito israeliano che per neutralizzarli cerca innanzitutto di allontanare a forza la popolazione civile.