Napoli, Conte ammette: "L'Atalanta è più forte, ma nessuna vergogna"

Tempo di lettura: 2 minutiNel post-partita di-Atalanta, terminata con una sconfitta per gli azzurri, Antonioha voluto commentare ai microfoni di Dazn la prestazione dei suoi, riconoscendo il valore della squadra di Gasperini ma sottolineando anche gli spunti positivi per il futuro del. “Potevamo fare qualcosa in più? Devo essere sincero, la squadra ha performato nella giusta maniera”, ha dichiarato. L’allenatore ha ammesso che alcuni episodi sui gol avrebbero potuto essere gestiti meglio: “Ci sono situazioni ed episodi che hanno fatto la differenza e sui quali possiamo fare meglio”. Il tecnico ha comunque difeso l’atteggiamento dei suoi uomini, ribadendo lavolontà di cercare il risultato: “A livello di voglia non posso dire niente alla squadra, le statistiche sono state equilibrate ed abbiamo speso tanto a livello di energie per la pressione alta”.