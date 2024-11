Ilrestodelcarlino.it - Multe in viale Cavina a Bologna, il velox non perdona: sono 784 al giorno

Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it

, 3 novembre 2024 – Ancora un numero monstre di. Ancora un boom di sanzione elevate da uno dei nuoviin città, proprio come fu perTogliatti.24.305 in un mese i verbali emessi dal dispositivo arrivato il primo luglio in, dove vige il limite dei 50 all’ora: 20.599 commesse die 3.706 per infrazioni registrate tra le 22 e le 7. Circa 748 ogni(dal 1° luglio al 3 agosto), ad essere precisi. Un dato che fa riflettere, come in passato, sull’incredibile mole diche arrivano soprattutto nel primo periodo di attivazione dei. I numeri arrivano da Palazzo d’Accursio, dopo l’interrogazione presentata dai consiglieri di Fratelli d’Italia. E, guardando solo alle sanzioni diurne, parlano di 14.692per superamento dei limiti entro 10 chilometri orari (con una sanzione di 42 euro, 29 se ridotta del 30%), 5.