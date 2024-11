Lapresse.it - Moldavia, seggi aperti per il ballottaggio alle presidenziali

in, dove si vota per il decisivopresidenziale che contrappone la presidente filo-occidentale Maia Sandu all’ex procuratore generale filorusso Alexandr Stoianoglo. La votazione si svolge mentre le continue accuse di frode elettorale e intimidazione minacciano il processo democratico nel Paese candidato all’Unione europea, nonostante le ferme smentite del Cremlino. Nella votazione del primo turno, tenutasi il 20 ottobre, Sandu ha ottenuto il 42% dei voti, ma non è riuscita a ottenere la maggioranza assoluta.