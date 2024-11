Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Malesia 2024 in DIRETTA: comincia il warm-up

Leggi tutto su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-1 minuto: non si migliora Martin, che rimane secondo alle spalle di Marquez. Intanto sfilza giri cancellati, a causa di una bandiera gialla scaturita da Rins. -2 minuti: Martin accende il casco rosso nei primi due settori -3 minuti: Marc Marquez scalza Pecco stampando 1:59.073, poi arriva Martin e si piazza al secondo posto con +0.003, quindi Pecco a +0.012 -4 minuti: si migliora Pecco! 1:59.085 e miglior tempo per lui. Ma occhio che arrivano Marc Marquez e Martin, che ha la media all’anteriore, opzione in caso di gara molto calda. When your back’s up against the wall, you’ve got to come out fighting It is win at all costs for @PeccoBagnaia today. It’s not over until it’s over! #MalaysianGP pic.twitter.com/xODXc71dR3 —(@) November 3,-5 minuti: arriva anche Martin che registra un gap di +0.